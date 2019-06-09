ИА «Ореанда-Новости». Соответствующая технологическим стандартам качества российская нефть стала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба». Об этом в воскресенье, 9 июня, говорится в заявлении компании «Транснефть».

«Сегодня утром открыт прием на ПСП «Адамова Застава», — приводит слова советника президента «Транснефти», пресс-секретаря Игоря Демина, ТАСС. Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он.

Ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием нефти из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал её переработку. Загрязненными оставались ещё две ветки «Дружбы». Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам сырья.

21 мая вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что «дорожная карта» по разрешению ситуации с нефтепроводом «Дружба» полностью согласована и её уже начали реализовывать. Уже на тот момент, по его словам, стандартная нефть поставлялась на белорусские предприятия, в Словакию и Венгрию.