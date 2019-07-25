ИА «Ореанда-Новости» Бегунья из России Екатерина Кархина погибла при крушении вертолёта у берегов острова Горгона в Италии. Об этом сообщает местное издание Il Tirreno.

Как утверждает СМИ, российская спортсменка находилась на борту воздушного судна вместе с другим россиянином Максимом Сычевым, который до сих пор не найден. Бегунья неоднократно участвовала в марафонах, а также в забегах в Италии. Частный вертолёт рухнул в районе итальянского острова Горгона несколько дней назад.