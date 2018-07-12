



ИА «Ореанда-Новости» . 11 июля в Брюсселе состоялось открытие двухдневного саммита, в ходе которого главы европейских государств и Соединённых Штатов Америки обсудят решения наболевших вопросов и сгладят разногласия. А актуальными темами для политиков стали, как обычно, Россия и угроза, которую страна несёт; «Северный поток-2»; расширение блока НАТО и его финансирование. Саммит собрал лидеров 29 стран, в том числе Грузии, Армении, Азербайджана, Украины и Македонии.

«Российская» тема, конечно же, стала одной из главных на встрече. Ничего нового в этом вопросе встреча не принесла. Участники саммита обсудили провокационную, по их мнению, деятельность России у границ стран-участниц Североатлантического альянса. Было принято решение, что к 2020 году блок НАТО развернёт у российских границ крупную группировку сухопутных, авиационных и морских войск. Стратегия наращивания военного потенциала вблизи российской территории связана с частыми внезапными учениями, которые проводит Россия, с быстрой модернизацией её военной мощи, с «безответственной ядерной риторикой» и, конечно же, вмешательством во внутреннюю политику других стран.





Что касается строительства «Северного потока-2», то здесь с резкой критикой, в присущей ему популистской манере, выступил президент США Дональд Трамп. Он обвинил страны Европы в пособничестве России, а именно – пополнении казны страны. По его мнению, строительство газопровода неприемлемо, нельзя спонсировать Россию. Солидарна с Трампов в это вопросе и президент Литвы Даля Грибаускайте.





Также на повестке дня стоял вопрос о финансировании блока НАТО. На сегодняшний день договорённость о перечислении 2-х % от ВВП страны выполняют только 5 стран из 29.



На этой встрече в блок НАТО была приглашена Македония. Планируется, что полноправным членом Североатлантического альянса страна станет после того, как урегулирует вопросы с её переименованием.





Несмотря на русофобские настроения, царящие на саммите, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, высказал мнение, что Россию нельзя изолировать, надо, наоборот, расширять сотрудничество стран с Российской Федерацией.





Министерство иностранных дел России на все заявления, сделанные в ходе саммита, отреагировало лаконично, назвав военный блок НАТО «бесполезной» организацией, а его видение России – абсурдным. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью прессе отметил, что правительство России ожидало подобные решения по отношению к стране. И если данное решение будет реализовано, то Российской стороне придётся на них ответить.