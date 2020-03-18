Археологами из России было найдено загадочное кольцо, которое сложено из костей мамонта. Древнее сооружение нашли в пятистах километрах от российской столицы, в районе населённого пункта Костёнки, рассказывает издание Science Alert.Специалисты выяснили, что возраст сооружения составляет более двадцати тысяч лет. Оно было создано во времена последнего оледенения. Сооружение является доказательством тому, что люди тогда сумели приспособиться к суровым условиям окружающей среды.