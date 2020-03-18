18.03.2020, 09:46
Российские археологи обнаружили загадочное кольцо из костей мамонта
ИА «Ореанда-Новости». Археологами из России было найдено загадочное кольцо, которое сложено из костей мамонта. Древнее сооружение нашли в пятистах километрах от российской столицы, в районе населённого пункта Костёнки, рассказывает издание Science Alert.
В диаметре круг достигает 12,5 метра. Кольцо сделано из костей мамонта, волка, северного оленя, песца, лисицы, медведя. Учёными были идентифицированы 51 нижняя челюсть и шестьдесят четыре черепа вымерших животных.
Специалисты выяснили, что возраст сооружения составляет более двадцати тысяч лет. Оно было создано во времена последнего оледенения. Сооружение является доказательством тому, что люди тогда сумели приспособиться к суровым условиям окружающей среды.
В диаметре круг достигает 12,5 метра. Кольцо сделано из костей мамонта, волка, северного оленя, песца, лисицы, медведя. Учёными были идентифицированы 51 нижняя челюсть и шестьдесят четыре черепа вымерших животных.
Специалисты выяснили, что возраст сооружения составляет более двадцати тысяч лет. Оно было создано во времена последнего оледенения. Сооружение является доказательством тому, что люди тогда сумели приспособиться к суровым условиям окружающей среды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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