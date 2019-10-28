В сообщении говорится, что Тихонов и Иванишин находились продолжительное время в США, где готовились к выходу в открытый космос. Подготовка космонавтов проходила в рамках американской программы полётов. Теперь у российских космонавтов есть разрешения для работы в этих скафандрах за пределами МКС.Напомним, что российский космонавт уже примерял на себя американский скафандр, чтобы работать в открытом космосе. Это случилось в 2007 году. Тогда в американском скафандре работал за пределами МКС Юрий Маленченко.