ИА «Ореанда-Новости». 19 июня стало известно, что два полнометражных мультфильма о Фиксиках покажут в Китае на больших экранах. Соответствующее заявление подписала компания «Централ Партнершип», которая и представляла этот мультипликационный фильм вместе с продюсерской фирмой «Аэроплан».

По заявлениям генерального директора «Аэроплана», этот договор поможет не только объявить всему миру о российском кино, но и укрепит отношения с Китаем. «Фиксики» и до этого были невероятно популярны в Поднебесной, на официальном канале серии мультфильма набирают до миллиарда просмотров.