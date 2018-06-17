ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За последнее время военная индустрия России становится всё более эффективной в производстве различного рода вооружения. Российские танки, корабли, да и обычные автоматы уже давно стали настоящим мировым брендом и признаком качества. Но особенного успеха Россия добилась в производстве боевой авиации, которая не раз продемонстрировала себя с хорошей стороны в Сирии. А как известно на хороший товар всегда имеется спрос.

6 МиГ-29 будут поставлены Сербии от РФ, а ещё 4 машины будут подарены сербскому народу от Белоруссии. На вооружении Сербских ВВС на данный момент уже числится 4 МиГ-29. Перед поставкой все машины будут модернизированы, что скорее всего произойдет уже в этом году или в начале следующего. После обновления самолёты будут считаться поколением 4+. Так же рассматривается возможность приобретения 4 транспортных Ми-17, танков-72 и боевых машин пехоты БПМ-2 и другого схожего вооружения.

Среди первых стран, которые решили приобрести военную новинку, стала Индия. В 2014 году она приобрела около 45 самолётов Миг-29. Поскольку с некоторыми самолётами проданными в 2004 – 2010 годах были некоторые проблемы, новые версии были заметно улучшены и модифицированы. Удовлетворённые качеством предоставленной авиации, индийские партнёры закупили модели Су-30МКИ, которые в количестве 272 штук должны оказаться в индийских аэродромах уже в 2018 году.

Большую сумму за российскую авиацию так же буквально на днях выложила Турция. Поскольку строить свою авиацию только на американских самолётах было бы неразумно, Турция приобрела 4 дивизиона С-400 за 2.5 миллиарда долларов. Хоть отношения с блоком НАТО у Эрдогана после этого изрядно попортились, но зато теперь он может быть уверен, что в случае конфликта с США турецкие ВВС просто-напросто не вырубят в воздухе, благодаря встроенным в самолёты американским электронным датчикам. Подобное в своё время случилось с ВВС Ирка в 2003 году.

Среди клиентов России есть так же множество стран Африки и Азии. Наибольшее количество вооружения, включая противоракетную установку, приобрела Сирия.