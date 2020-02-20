20.02.2020, 17:52
Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». Российские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по террористам в сирийском Идлибе, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
В сообщении ведомства сказано, что удар был нанесён по просьбе сирийский властей. Он позволил сирийским войскам успешно отбить все атаки.
Были уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.
Ранее сирийский президент Башар Асад сообщил, что сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Анкары.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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