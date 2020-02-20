ИА «Ореанда-Новости».  Российские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по террористам в сирийском Идлибе, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

В сообщении ведомства сказано, что удар был нанесён по просьбе сирийский властей. Он позволил сирийским войскам успешно отбить все атаки.

Были уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Ранее сирийский президент Башар Асад сообщил, что сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Анкары.