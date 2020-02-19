ИА «Ореанда-Новости». Несчастные случаи на отдыхе у россиян в прошлом году чаще всего случались в России и Таиланде. Об этом свидетельствует статистика Российского союза туриндустрии (РСТ).

В 2019 году в РФ во время внутреннего туризма погибло 44 человека и пострадало почти две сотни наших сограждан. В Таиланде погибло 13 россиян, увечья получили 14 русских туристов. На третьем месте страшного рейтинга разместилась Турция, где в прошлом году погибло 11 и пострадало 39 россиян.

В 2018 году основные проблемы возникали у наших соотечественников при отдыхе на водоёмах. 2019 год показал, что 80 процентов всех инцидентов произошло в горах: альпинизм, горнолыжные курорты, трекинг. На более низкие позиции опустились происшествия на воде и дорогах.