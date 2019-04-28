ИА «Ореанда-Новости». В транзитной зоне аэропорта КНР сейчас находится без возможности покинуть страну около 30 туристов из России. По сообщениям СМИ, группа направлялась обратно в Москву из Средней Азии. Пересадка планировалась в Китае.

Однако россиянам не удалось пройти проверку в аэропорту Гуанчжоу. Здесь выяснилось, что билеты на самолёт у туристов имеются, но визы отсутствуют. Как сообщил представитель Генерального консульства России, среди группы россиян есть дети.

По словам дипломата, рейс китайской авиакомпании, которым собирались лететь граждане РФ, планировал ещё одну посадку в городе Ухань. Для этого у иностранных пассажиров должна иметься виза Китайской народной республики.

Напомним, в ноябре прошлого года около 300 туристов из РФ не смогли покинуть остров Хайнань в Китае. Причиной стала задержка рейса. Технические причины не позволили самолёту вовремя отправиться в полёт. В ожидании своего рейса путешественники провели в аэропорту трое суток.