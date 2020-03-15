ИА «Ореанда-Новости». В школе города Эль-Камышлы на севере Сирии прошла акции помощи местным школам, организованная российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Детям были вручены канцелярские принадлежности и продукты.

Акция гуманитарной помощи была проведена в городе Эль-Камышлы на севере Сирии. Территория выбрали после проведения мониторинга спецслужбами сложившейся ситуации и выявления наиболее нуждающихся в помощи регионов. В местные школы российские военнослужащие доставили продукты питания и канцелярские принадлежности. Дети и учителя, даже не зная языка, выражали жестами знаки благодарности.

По словам директора школы Максуда Сахим, не смотря на то, что школы переполнены, они всё равно принимают детей беженцев.