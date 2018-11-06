ИА «Ореанда-Новости» Площадь более полутора тысяч квадратных метров была выделена под новейшие российские разработки на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018.

Выставка будет открыта с 6 по 12 ноября. Экспозиция, занявшая целых 15 соток, была сформирована из изобретений крупнейших на отечественном рынке компаний, занимающихся разработками и производством техники для ВВС, войск противовоздушной обороны и для освоения космических пространств.

Впервые на выставке будут представлены на радость зарубежной публики новейшие боевые установки: вертолёты, ракетно-зенитные комплексы, улучшенные варианты пассажирской авиации и другие новейшие разработки в сфере авиастроения и космоса.

Не будут обделены вниманием и "любимчики" стран АТР: истребитель Су-32, Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Участие в подобных выставках носит, конечно, не только демонстрационный характер. Глава «Рособоронэкспорта», Александр Мизеев, считает, что участие России в подобных мероприятиях может увеличить объём стратегического сотрудничества между Россией и Китаем, выведет его на качественно новый уровень. Особенно это коснётся военной и космической промышленности.

Российско-китайские отношения берут своё начало ещё в далёком прошлом, порядка 400 лет назад. Сотрудничество с ближайшими соседями обуславливается и культурно-информационным обменом (например, взаимное приглашение студентов страны-союзника на прохождении дополнительного обучения или стажировки, или всевозможные фестивали и т.д.), и активной торговлей. Только в 2012 году на Китайскую Народную Республику пришлось более 10% внешнеторгового оборота, и это число продолжает расти.

Александр Мизеев, глава «Рособоронэкспорта», подчеркнул, что российская сторона довольна сложившейся на мировой арене ситуацией с сотрудничеством с Китаем. По мнению Мизеева, китайская сторона воспринимает неудачные попытки других крупных добиться их благосклонности как элемент недобросовестной конкуренции. В любом случае, отношения между РФ и КНР остаются весьма дружественными, а результат совместной деятельности - плодотворным.