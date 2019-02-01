01.02.2019, 22:45
Российских моряков задержали за перевозку почти 10 тонн кокаина
ИА «Ореанда-Новости». Власти островного государства на Западе Африки, республики Кабо-Верде, задержали 11 российских моряков. Их подозревают в контрабанде наркотиков, сообщает РКБ со ссылкой на РБК пресс-атташе посольства России в Кабо-Верде Алексея Дубовицкого.
Дубовицкий рассказал, что российское посольство сейчас выясняет обстоятельства случившегося и находится в тесном взаимодействии с местными правоохранителями.
Известно, что моряки была задержаны 31 января. Сейчас проводятся все необходимые следственные процедуры по определению деталей этой ситуации.
О задержании на Кабо-Верде грузового судна Eser стало известно 1 февраля. Об этом сообщило издание Maritime Bulletin. По данным издания, это произошло, после того как полиция обнаружила на судне 9,5 тонн кокаина - около 260 тюков с наркотическим веществом.
Отмечается, что корабль шёл под флагом Панамы из одного из портов этого государства, направляясь в Марокко. По неизвестным причинам на судне умер один из членов экипажа, поэтому корабль вынужденно остановился в Кабо-Верде. 31 января судно пришвартовалось в порту Прая, и на его борту местный правоохранительные органы обнаружила партию наркотиков. По данным некоторым СМИ, полиция заранее знала, что на этом корабле будут наркотики. Сообщается, что полиция будет просить об аресте моряков.
Ранее стало известно, что 2 января пираты похитили шесть российских моряков с контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе. Об освобождении россиян стало известно только на днях. Моряки рассказали, что нападение было спланировано, так как пираты были с оружием и вели себя жестко: членов экипажа отводили на мостик, отнимали ценные вещи и заставляли лечь лицом вниз. Сейчас освобождённые моряки вернулись в Россию.
В Российском профсоюзе моряков отметили, что они ещё не готовы к публичным выступлениям, так как им надо прийти в себя.
Дубовицкий рассказал, что российское посольство сейчас выясняет обстоятельства случившегося и находится в тесном взаимодействии с местными правоохранителями.
Известно, что моряки была задержаны 31 января. Сейчас проводятся все необходимые следственные процедуры по определению деталей этой ситуации.
О задержании на Кабо-Верде грузового судна Eser стало известно 1 февраля. Об этом сообщило издание Maritime Bulletin. По данным издания, это произошло, после того как полиция обнаружила на судне 9,5 тонн кокаина - около 260 тюков с наркотическим веществом.
Отмечается, что корабль шёл под флагом Панамы из одного из портов этого государства, направляясь в Марокко. По неизвестным причинам на судне умер один из членов экипажа, поэтому корабль вынужденно остановился в Кабо-Верде. 31 января судно пришвартовалось в порту Прая, и на его борту местный правоохранительные органы обнаружила партию наркотиков. По данным некоторым СМИ, полиция заранее знала, что на этом корабле будут наркотики. Сообщается, что полиция будет просить об аресте моряков.
Ранее стало известно, что 2 января пираты похитили шесть российских моряков с контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе. Об освобождении россиян стало известно только на днях. Моряки рассказали, что нападение было спланировано, так как пираты были с оружием и вели себя жестко: членов экипажа отводили на мостик, отнимали ценные вещи и заставляли лечь лицом вниз. Сейчас освобождённые моряки вернулись в Россию.
В Российском профсоюзе моряков отметили, что они ещё не готовы к публичным выступлениям, так как им надо прийти в себя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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