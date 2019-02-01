Дубовицкий рассказал, что российское посольство сейчас выясняет обстоятельства случившегося и находится в тесном взаимодействии с местными правоохранителями.Известно, что моряки была задержаны 31 января. Сейчас проводятся все необходимые следственные процедуры по определению деталей этой ситуации.О задержании на Кабо-Верде грузового судна Eser стало известно 1 февраля. Об этом сообщило издание Maritime Bulletin. По данным издания, это произошло, после того какОтмечается, что корабль шёл под флагом Панамы из одного из портов этого государства, направляясь в Марокко. П. 31 января судно пришвартовалось в порту Прая, и на его борту местный правоохранительные органы обнаружила партию наркотиков. По данным некоторым СМИ, полиция заранее знала, что на этом корабле будут наркотики. Сообщается, что полиция будет просить об аресте моряков.. Об освобождении россиян стало известно только на днях. Моряки рассказали, что нападение было спланировано, так как пираты были с оружием и вели себя жестко: членов экипажа отводили на мостик, отнимали ценные вещи и заставляли лечь лицом вниз. Сейчас освобождённые моряки вернулись в Россию.В Российском профсоюзе моряков отметили, что они ещё не готовы к публичным выступлениям, так как им надо прийти в себя.