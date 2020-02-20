ИА «Ореанда-Новости». Российский препарат «Арбидол» поможет в борьбе с коронавирус, по сообщению официальных китайских СМИ, его включили в рекомендованный план лечения заражённых.

Китайский Минздрав опубликовал рекомендованный план лечения заражённых коронавирусом. Среди прочих препаратов в списке значится российский «Арбидол». Помимо него названы хлорохин и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Однако есть некоторые неточности. В официальном списке Арбидола фактически нет. Там фигурирует препарат «Абидол». Но в документе он описывается как антивирусный препарат, разработанный в СССР. Кроме того, лекарственная форма, дозировка, рекомендации по приёму полностью совпадают с «Арбидолом». Поэтому журналисты и специалисты сходятся на том, что путаница в названиях возникла в результате неверного перевода.