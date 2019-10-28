28.10.2019, 19:55
Российский дипломат, подозреваемый в шпионаже, был выслан из Болгарии
ИА «Ореанда-Новости». Из Болгарии был выслан российский дипломат за подозрение в шпионаже, сообщает издательство «ИНТЕРФАКС».
Имя дипломата не озвучивается. Известно, что он занимал должность российского посла в городе София республики Болгария. Дипломат обладал политической неприкосновенностью, поэтому уголовное дело было прекращено и его выслали в Россию.
На сайте Прокуратуры республики Болгария сообщается, что россиянин подозревается в государственном шпионаже с середины 2018 года. Посол собирал секретную информацию, которую узнавал в процессе работы, и передавал её российским властям.
Запрос «ИНТЕРФАКСа» в Посольство России на получение дополнительной информации в отношении шпионажа был оставлен без ответа.
Имя дипломата не озвучивается. Известно, что он занимал должность российского посла в городе София республики Болгария. Дипломат обладал политической неприкосновенностью, поэтому уголовное дело было прекращено и его выслали в Россию.
На сайте Прокуратуры республики Болгария сообщается, что россиянин подозревается в государственном шпионаже с середины 2018 года. Посол собирал секретную информацию, которую узнавал в процессе работы, и передавал её российским властям.
Запрос «ИНТЕРФАКСа» в Посольство России на получение дополнительной информации в отношении шпионажа был оставлен без ответа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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