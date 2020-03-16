По его словам, в республике российские специалисты обслуживают технику.По словам Багдасарова,Он отмечает, что взаимодействие между компаниями и ведомствами осуществляется ежедневно.Дипломат также указывает на то, что контакты идут по линии различных служб, которые связаны с ВТС, и по линии оборонного ведомства.