16.03.2020, 11:48
Российский дипломат рассказал о том, чем занимаются в Венесуэле военные специалисты
ИА «Ореанда-Новости». Отечественные военные эксперты продолжают находиться в Венесуэле, уведомил РИА Новости Сергей Мелик-Багдасаров, работающий в Венесуэле послом от России. По его словам, в республике российские специалисты обслуживают технику.
По словам Багдасарова, российские специалисты были приглашены законным руководством страны на основе профильного соглашения, которое было подписано в 2001 году. Он отмечает, что взаимодействие между компаниями и ведомствами осуществляется ежедневно.
Дипломат также указывает на то, что контакты идут по линии различных служб, которые связаны с ВТС, и по линии оборонного ведомства.
По словам Багдасарова, российские специалисты были приглашены законным руководством страны на основе профильного соглашения, которое было подписано в 2001 году. Он отмечает, что взаимодействие между компаниями и ведомствами осуществляется ежедневно.
Дипломат также указывает на то, что контакты идут по линии различных служб, которые связаны с ВТС, и по линии оборонного ведомства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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