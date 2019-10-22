ИА «Ореанда-Новости». Российское судно случайно подало сигнал бедствия, оказавшись в зоне шторма.

О поданном сигнале на странице в Twitter сообщило Центральное управление службы спасения Норвегии. Российское судно на данный момент у западных берегов этой страны.

Из сообщения следует, что на борту находится 33 человека. Сигнал бедствия поступил в службу в 06:36 утра по местному времени. Произошла остановка двигателя судна. Восстановилась способность маневрировать, однако, не полностью. В зоне, в которой остановилось судно, шторм.



Росморречфлот сообщил, что судно подало сигнал по ошибке. Ледокол "Тор" продолжает движение по маршруту.