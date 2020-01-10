Парламентарий заявил, что США не рискует напасть на Россию и поэтому держат европейские страны за горло, утверждая, что спасают их от агрессии РФ.Накануне на митинге в Огайо Трампом было сказано, что в Европе его не невзлюбили за то, что он требует отчислять на оборону больше средств, при этом американцы защищают Европу от РФ.Российский парламентарий утверждает, что американцы "заваливают" страны Европы базами, имеющими наступательные виды вооружения. Исходя из этого, отметил он, можно сделать вывод, что Вашингтон поставил перед собой цель быть "нападающим". Правда, говорит Бальбек, США не рискует атаковать РФ и поэтому держат за горло европейские страны, доказывая, что спасают их от агрессивных действий России.