10.01.2020, 11:27
Российский парламентарий отреагировал на слова главы США о защите Европы от РФ
ИА «Ореанда-Новости» Русланом Бальбеком, работающим в Госдуме, были прокомментированы слова главы США Дональда Трампа о том, что американцы осуществляют защиту европейских государство от РФ. Парламентарий заявил, что США не рискует напасть на Россию и поэтому держат европейские страны за горло, утверждая, что спасают их от агрессии РФ.
Накануне на митинге в Огайо Трампом было сказано, что в Европе его не невзлюбили за то, что он требует отчислять на оборону больше средств, при этом американцы защищают Европу от РФ.
Бальбек заявил РИА Новости, что американцы приписали Россию к врагам человечества. Но, по его словам, история показывает, что именно западные страны первыми вторгались на территорию России.
Российский парламентарий утверждает, что американцы "заваливают" страны Европы базами, имеющими наступательные виды вооружения. Исходя из этого, отметил он, можно сделать вывод, что Вашингтон поставил перед собой цель быть "нападающим". Правда, говорит Бальбек, США не рискует атаковать РФ и поэтому держат за горло европейские страны, доказывая, что спасают их от агрессивных действий России.
Накануне на митинге в Огайо Трампом было сказано, что в Европе его не невзлюбили за то, что он требует отчислять на оборону больше средств, при этом американцы защищают Европу от РФ.
Бальбек заявил РИА Новости, что американцы приписали Россию к врагам человечества. Но, по его словам, история показывает, что именно западные страны первыми вторгались на территорию России.
Российский парламентарий утверждает, что американцы "заваливают" страны Европы базами, имеющими наступательные виды вооружения. Исходя из этого, отметил он, можно сделать вывод, что Вашингтон поставил перед собой цель быть "нападающим". Правда, говорит Бальбек, США не рискует атаковать РФ и поэтому держат за горло европейские страны, доказывая, что спасают их от агрессивных действий России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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