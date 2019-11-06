06.11.2019, 22:46
Российский паром сел на мель около Стокгольма
ИА «Ореанда-Новости». Недалеко от Стокгольма сел на мель российский паром «Принцесса Анастасия», пишет «МК».
Отмечается, что на его борту находится более тысячи человек. Пока о пострадавших ничего неизвестно.
Сигнал бедствия поступил вечером, на пароме выключилось электричество. Судно направлялось в Хельсинки, откуда должно было продолжить путь в Санкт-Петербург.
К парому отправлен буксир, на месте работают экстренные службы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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