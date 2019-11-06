ИА «Ореанда-Новости»Недалеко от Стокгольма сел на мель российский паром «Принцесса Анастасия», пишет «МК».

Отмечается, что на его борту находится более тысячи человек. Пока о пострадавших ничего неизвестно.

Сигнал бедствия поступил вечером, на пароме выключилось электричество. Судно направлялось в Хельсинки, откуда должно было продолжить путь в Санкт-Петербург.

К парому отправлен буксир, на месте работают экстренные службы.