ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ранее СМИ писали о подростке Артёме, который приехал в Турцию из Челябинска на отдых. Но его нашли без сознания в бассейне. Врачи ввели его в медикаментозную кому, в которой он находится и по сей час. Стали известны подробности случившегося.

До того, как его нашли в бассейне, Артём говорил о том, что планирует погулять со своими сверстниками, с которыми познакомился накануне.

Как пишет РИА Новости, мать 16-летнего подростка сообщила, что её сын Артём Лешин был проверен на наличие алкоголя в крови, но экспертиза заключила, что он был «чист», никаких следов алкоголя. Об экспертизах на наркотики не сообщается. Евгения Лешина сказала, что сама лично заключение от медиков она не видела, про ноль промилле ей сообщили врачи.

В больницу ребёнок был госпитализированного уже в бессознательном состоянии, причины его состояния сейчас пытаются выяснить врачи. Они делают всё возможное, чтобы сохранить ему жизнь. При этом с ним в турецком госпитале находятся бабушка и дедушка – родители матери, которые прилетели вместе с Артёмом изначально на отдых.

Мать подростка рассказывает, что её сын занимается спортом, с плаванием у него всё хорошо, поэтому произошедшее для неё является загадкой. Сейчас она пробует вылететь к сыну. Ребёнок уже пытался прийти в себя, тогда врачи сделали попытку отключить его от аппаратов искусственного дыхания, но его самочувствие усугубилось, и его снова подключили к вентиляции лёгких.

Это случай должны признать страховым, так как алкоголя в крови не было, говорит Евгения Лешина. Ведь пребывание в этой больнице совсем не из дешёвых – около двух тысяч евро за одни сутки. Говорят, что там ему нужно находиться не менее десяти суток. Он застрахован на сумму в 30-40 тысяч долларов.

При этом в пресс-службе губернатора по Челябинской области уточнили, что пока родственники и родители госпитализированного подростка не обращались к ним за правовой и другой помощью.