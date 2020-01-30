ИА «Ореанда-Новости». Президент ФЕОР выступил с критикой Варшавы и Киева за героизацию нацистов.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода заявил, что российская еврейская община считает позиции Польши, Украины и стран Прибалтики недопустимыми. Борода обратил внимание на то, что действия этих стран можно назвать преступлениями.

Борода отметил, что позицию еврейской общины нельзя изменить. Также он подчеркнул, что всегда готов выступать категорически против игр с историей.

Россия не раз выступала с осуждением против героизации нацистов в ряде стран. Также страна с критикой отнеслась к решению некоторых государств переписать историю и итоги Второй мировой войны.