10.01.2020, 09:41
Российский сенатор: оснований полагать, что самолёт в Иране был сбит ракетой, нет
ИА «Ореанда-Новости». Российским сенатором Владимиром Джабаровым было заявлено, что на сегодняшний момент нет оснований утверждать, что украинский лайнер был сбит в результате атаки ракеты. Мнение Джабарова на тему о причине крушения самолёта в Иране приводит агентство РИА Новости.
Российский сенатор утверждает, что страны Запада решили заранее назначить Тегеран виновным в случившейся трагедии.
Накануне стало известно, что Иран пригласил США принять участие в расследовании крушения украинского лайнера. Также иранские власти сделали предложение Канаде прислать своих специалистов для участия в данном расследовании.
Российский сенатор утверждает, что страны Запада решили заранее назначить Тегеран виновным в случившейся трагедии.
Накануне стало известно, что Иран пригласил США принять участие в расследовании крушения украинского лайнера. Также иранские власти сделали предложение Канаде прислать своих специалистов для участия в данном расследовании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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