ИА «Ореанда-Новости». Российским сенатором Владимиром Джабаровым было заявлено, что на сегодняшний момент нет оснований утверждать, что украинский лайнер был сбит в результате атаки ракеты. Мнение Джабарова на тему о причине крушения самолёта в Иране приводит агентство РИА Новости. 

Российский сенатор утверждает, что страны Запада решили заранее назначить Тегеран виновным в случившейся трагедии. 

Накануне стало известно, что Иран пригласил США принять участие в расследовании крушения украинского лайнера. Также иранские власти сделали предложение Канаде прислать своих специалистов для участия в данном расследовании.  