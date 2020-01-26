26.01.2020, 13:11
Российский сенатор отреагировал на высказывание Кравчука о Крыме и Донбассе
ИА «Ореанда-Новости» Сенатором Сергеем Цековым, представляющим в Совете Федерации Крым, были прокомментированы RT слова бывшего украинского президента Леонида Кравчука о "возвращении" Донбасса и Крыма.
Сенатором заявлено, что политики из Украины регулярно поднимают данную тему, подыгрывая тем самым гражданам страны и друг другу.
Российский сенатор отметил, что у украинских политиков существует элементарный страх рассказывать правду о том, что никогда Крым уже не вернется в состав Украины. Также он сказал, что украинские политики боятся националистов, которые запугали весь народ.
Накануне в эфире одного из украинских телеканалов Леонидом Кравчуком было сказано, что благодаря активной и системной работе Киева Донбасс может вернуться "самостоятельно" в состав Украины. Он также отметил, что в случае с Крымом необходима другая схема, так как полуостров уже стал частью "системы российских отношений".
Сенатором заявлено, что политики из Украины регулярно поднимают данную тему, подыгрывая тем самым гражданам страны и друг другу.
Российский сенатор отметил, что у украинских политиков существует элементарный страх рассказывать правду о том, что никогда Крым уже не вернется в состав Украины. Также он сказал, что украинские политики боятся националистов, которые запугали весь народ.
Накануне в эфире одного из украинских телеканалов Леонидом Кравчуком было сказано, что благодаря активной и системной работе Киева Донбасс может вернуться "самостоятельно" в состав Украины. Он также отметил, что в случае с Крымом необходима другая схема, так как полуостров уже стал частью "системы российских отношений".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии