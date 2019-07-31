ИА «Ореанда-Новости». Посольство России в Великобритании заявило, что местные СМИ используют избирательный принцип для освещения протестов за рубежом, пишет «МК».



Там отметили, что, если протесты происходят в Британии, то СМИ власти страны никак не критикуют. Российские дипломаты рассказали, что британские СМИ почти ничего не рассказали о протестах «желтых жилетов», однако подробно рассказывают о митингах в Гонконге.



Кроме того, в посольстве отметили, что в Британии достаточно жёстко относятся к участникам протестов. Так, некоторые участники беспорядков в Британии получают большие тюремные сроки – до 10 лет тюрьмы, уже на основании показаний видеокамер.