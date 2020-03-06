ИА «Ореанда-Новости» . Посольство России в Литве дало свой комментарий ситуации с преследованием и задержанием россиян на территории прибалтийской республики. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Речь идёт о неоднократных задержаниях и обвинениях в адрес российских общественных деятелей, активистов и политиков. Так, местные правоохранительные органы провели обыски у российского организатора патриотической акции «Бессмертный полк» Татьяны Коломиец. Незадолго до этого обыски также провели у политика из городского совета РФ Аллы Андреевой, которую в тот же день безосновательно задержали. После данного инцидента был арестован глава общественной организации Алексей Грейчус, которого обвинили в шпионаже.

Посольство сообщило, что знает о сложившейся ситуации и описанных события иВ сообщении уточняется, что данная провокационная деятельность не останется без последствий.