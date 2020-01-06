Накануне Трамп заявил, что США могут ввести санкции в отношении Ирака после принятия парламентской резолюции против присутствия в стране США. Президентом США также было сказано, что американские войска не будут покидать Ирак, пока страна не заплатит за авиабазу США. Помимо этого, Трамп заявил, что готов в случае необходимости атаковать объекты культурного наследия Ирана.Также Клинцевичем было заявлено, что мировому сообществу необходимо остановить американцев, ставших уже "совсем непредсказуемыми".