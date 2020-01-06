06.01.2020, 13:45
Российской сенатор заявил о доведении главой США американской политики до логического конца
ИА «Ореанда-Новости».Францем Клинцевичем, входящим в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, было заявлено, что совбезу ООН необходимо вынести на обсуждение высказывания президента США Дональда Трампа о том, что американцами могут быть нанесены удары по объектам Ирана.
Накануне Трамп заявил, что США могут ввести санкции в отношении Ирака после принятия парламентской резолюции против присутствия в стране США. Президентом США также было сказано, что американские войска не будут покидать Ирак, пока страна не заплатит за авиабазу США. Помимо этого, Трамп заявил, что готов в случае необходимости атаковать объекты культурного наследия Ирана.
Российским сенатором в комментарии к заявлению Трампа было сказано, что нежелание американцев уходить из Ирака является продолжением оккупации страной США.
Также Клинцевичем было заявлено, что мировому сообществу необходимо остановить американцев, ставших уже "совсем непредсказуемыми".
Накануне Трамп заявил, что США могут ввести санкции в отношении Ирака после принятия парламентской резолюции против присутствия в стране США. Президентом США также было сказано, что американские войска не будут покидать Ирак, пока страна не заплатит за авиабазу США. Помимо этого, Трамп заявил, что готов в случае необходимости атаковать объекты культурного наследия Ирана.
Российским сенатором в комментарии к заявлению Трампа было сказано, что нежелание американцев уходить из Ирака является продолжением оккупации страной США.
Также Клинцевичем было заявлено, что мировому сообществу необходимо остановить американцев, ставших уже "совсем непредсказуемыми".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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