ИА «Ореанда-Новости».Францем Клинцевичем, входящим в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, было заявлено, что совбезу ООН необходимо вынести на обсуждение высказывания президента США Дональда Трампа о том, что американцами могут быть нанесены удары по объектам Ирана. 

Накануне Трамп заявил, что США могут ввести санкции в отношении Ирака после принятия парламентской резолюции против присутствия  в стране США. Президентом США также было сказано, что американские войска не будут покидать Ирак, пока страна не заплатит за авиабазу США. Помимо этого, Трамп заявил, что готов в случае необходимости атаковать объекты культурного наследия Ирана. 

Российским сенатором в комментарии к заявлению Трампа было сказано, что нежелание американцев уходить из Ирака является продолжением оккупации страной США. 

Также Клинцевичем было заявлено, что мировому сообществу необходимо остановить американцев, ставших уже "совсем непредсказуемыми".