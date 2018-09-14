ИА «Ореанда-Новости». Русская православная церковь осуждает планируемое решение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви и намерена противостоять ему.

Этому вопросу было посвящено внеочередное заседание Священного синода РПЦ, на котором окончательно сформировалось негативное отношение к позиции Константинополя и были приняты несколько важных решений, через которые РПЦ ясно смогла бы выразить свою позицию Константинопольскому патриархату.

Во-первых, синод приостанавливает молитвенное поминовение патриарха Варфоломея. Во-вторых, клирики РПЦ не смогут проводить богослужения совместно с представителями Вселенского патриархата. И в-третьих, сама РПЦ временно откажется от участия в структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют иерархи Константинопольской православной церкви, включая епископские ассамблеи в странах диаспоры.

Однако, ни одно из принятых решений не препятствует, а тем более не обрезает целиком евхаристическое общение - полного разрыва отношений между Русской православной церковью и Фанаром не предполагается. Однако, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион постоянно делает акцент на том, что все дальнейшие решения РПЦ напрямую зависят от решений Константинополя.

Митрополит Иларион подчеркнул, что если Константинополь всё же дойдёт в своём решении до логического завершения, то это станет концом евхаристического общения с РПЦ, потому что она планирует противостоять таким планам, точно так же как это происходило на заре XX века.

Украинская сторона в лице украинской православной церкви также заявила, что всю ответственность за возможные негативные последствия данного шага полностью возлагает на Константинопольский патриархат, потому что такие серьёзные действия были предприняты патриархом Варфоломеем и поддерживающими его лицами без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Остаётся лишь надеяться, что Константинополь полностью осознают всю важность принимаемых в отношении Украины решений и отдаёт отчёт в последствиях, к которым они могут привести.