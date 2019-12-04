Украинский дипломат заявил, что лидерами было отмечено успешное разведение войск на трёх участках, и теперь ими даются советы о необходимости заняться определением следующих точек разведения.По словам Пристайко, лидерами также отмечен состоявшийся успешный обмен, и они заговорили о том, чтобы работа по следующему этапу обмена была ускорена.Также, по заявлению главы МИД Украины, лидеры выдвигают требования об определении следующих участков для разминирования.