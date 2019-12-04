04.12.2019, 08:00
Руководитель украинского МИД дал информацию о проекте решения "нормандского саммита"
ИА «Ореанда-Новости По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, проект решения "нормандского саммита" предполагает зафиксировать достижения в Донбассе.
Украинский дипломат заявил, что лидерами было отмечено успешное разведение войск на трёх участках, и теперь ими даются советы о необходимости заняться определением следующих точек разведения.
По словам Пристайко, лидерами также отмечен состоявшийся успешный обмен, и они заговорили о том, чтобы работа по следующему этапу обмена была ускорена.
Также, по заявлению главы МИД Украины, лидеры выдвигают требования об определении следующих участков для разминирования.
Украинский дипломат заявил, что лидерами было отмечено успешное разведение войск на трёх участках, и теперь ими даются советы о необходимости заняться определением следующих точек разведения.
По словам Пристайко, лидерами также отмечен состоявшийся успешный обмен, и они заговорили о том, чтобы работа по следующему этапу обмена была ускорена.
Также, по заявлению главы МИД Украины, лидеры выдвигают требования об определении следующих участков для разминирования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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