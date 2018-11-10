ИА «Ореанда-Новости» За два года предприимчивый гражданин Российской Федерации успел с помощью компьютерных технологий вывести из Техаса более 7 миллионов долларов.

Гражданин России, обвиняемый в онлайн-мошенничестве с получением денег в особо крупных размерах, был арестован в Варне, Болгария, по ордеру, выданному Соединёнными Штатами. Сейчас мужчина находится в тюрьме Варны и ожидает переправления в США.

Пресс-секретарь Министерства юстиции США отказалась от комментариев об аресте.

«В связи с многолетней политикой Министерство юстиции США вообще не комментирует вопросы, связанные с экстрадицией, до тех пор, пока ответчик не окажется в Соединённых Штатах», - сказала Николь Навас Оксман, пресс-секретарь Министерства юстиции.

Некий Александр Ж., 38-летний гражданин России, был обвинён в компьютерном мошенничестве, в результате его преступных действий городу Даллас, находящемуся в штате Техас, был нанесён ущерб в размере, превышающем 7 миллионов долларов.

Подсудимого и его сообщников обвиняют в том, что они обманывали рекламодателей через поддельный он-лайн трафик на своих веб-сайтах. Хакеры смоделировали несколько программ, которые должны были переходить по рекламным ссылкам, изображая настоящих людей. Таким образом многим фирмам реклама приносила только убытки, зато кибер-преступники могли обеспечивать себе роскошную жизнь.

Окружной суд Варны нашел «наиболее подходящую меру задержания против гражданина России как «временное заключение» до начала фактической экстрадиции». Власти Болгарии провели обыски в доме Александра Ж., чтобы собрать доказательства для судебного преследования в Соединённых Штатах.

Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы в США, штраф, или и то, и другое.

Генеральный консул России в Варне Владимир Климанов заявил, что российские власти узнали об аресте Александра Ж. уже из местных СМИ. «Мы не получили никакой официальной информации. Генеральное консульство примет все необходимые меры», - сказал он.

Это не первый подобный случай. Ранее в Чехии было задержано сразу 8 хакеров, взломавших систему выдачи видов на жительство. И тогда тоже российское консульство узнало о происходящем так же из уст местных СМИ.