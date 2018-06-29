ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Отдыхающую в Таиланде русскую туристку, во время плавания на доске для серфинга, унесло сильным течением в открытое море. Девушку спасли.

Гостья отеля All Seasons, расположившегося на таиландском острове Пхукет, во время отдыха на доске для серфинга попала в отбойное течение, образованное сильными волнами от юго-западных муссонов. Спортсменку унесло от суши на четыреста метров, там спасателям удалось найти ее и оказать первую помощь.

Арон Солос, глава администрации Пхукета, сообщил, что россиянку сразу госпитализировали и сейчас с ней все хорошо.

Похожая ситуация произошла с российской туристкой в Греции. 27 июня женщина пятидесяти пяти лет, прилетевшая в Ретимно на греческий остров Крит вместе со своей семьей - мужем и дочерью, отправилась купаться на матрасе. Во время развлечения ее унесло в открытое море. Береговая охрана и спасатели сразу же приступили к экстренным поискам.

Обнаружили ее лишь спустя двадцать часов. По словам капитана порта, пенсионерку углядел пилот агентства по безопасности внешних границ, она находилась на расстоянии в несколько миль от берега.

Женщину сразу госпитализировали. Сообщается, что, несмотря на то, что у нее наблюдалось сильное переохлаждение, ничто не угрожает жизни туристки.

Это уже не первый подобный случай с участием россиян. Так, в Красноярском крае на прошлых выходных утонуло шесть человек, все из них - мужчины. Только нескольких удалось спасти. Некоторые попали в подобную ситуацию из-за алкогольного опьянения. Одного мужчину спасательные службы найти не смогли, позже его тело выплыло к берегу, к остальным купающимся.