ИА «Ореанда-Новости». Сергей Рябков считает, что угроза возобновления конфронтации США и Ирана никуда не исчезла.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался по поводу конфликта между США и Ираном. По его мнению, угроза возобновления конфронтации никуда не делась, несмотря на обещания обеих сторон.

Рябков пояснил, что решение обеих сторон прекратить воздействовать друг на друга военными действиями создаёт предпосылки для своеобразного перемирия. Однако, конфронтация может возобновиться в любой момент. Заместитель главы российского МИД считает, что о деэскалации говорить ещё рано.

Рябков также отметил большое участие США в ухудшении ситуации в международных отношениях. Так, США в одностороннем порядке выходят из СВПД, а затем начинают политику сильнейшего давления на Тегеран.