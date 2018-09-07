ИА «Ореанда-Новости». Властями Федеративной Республики Германия, Соединённых Штатов Америки, Канады и Французской республики было обнародовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку последним выводам следователей Великобритании по “делу Скрипалей”.



В документе сказано, что союзники Соединённого Королевства разделяют мнение, что подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, а сама атака в английском городе Солсбери была одобрена Кремлем.



В документе сказано, что союзники Соединённого Королевства разделяют мнение, что подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, а сама атака в английском городе Солсбери была одобрена Кремлем.

Глава Министерства безопасности Великобритании Бен Уоллис заявил, что ответственность за атаку на Скрипалей несёт российский глава Владимир Путин, так как он контролирует финансирование и направляет деньги на военную разведку, ГРУ, через Министерство обороны.



По словам Бена Уоллиса, ГРУ находится под контролем и тесно связано с властями Российской Федерации, главой Министерства обороны и администрацией российского лидера.





Ранее некоторыми высокопоставленными представителями Консервативной партии уже возлагалась ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери на Владимира Путина, который, по их мнению, дал согласие на проведение операции на территории города Солсбери.





Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй не были озвучены прямые обвинения в адрес президента Российской Федерации. По её словам, власти РФ “почти наверняка” причастны к инциденту, произошедшему на территории английского города Солсбери. По её словам, ГРУ является очень дисциплинированной организацией, имеющая устоявшийся порядок подчинения, поэтому атака в Солсбери не могла быть “тайной операцией”.





Ранее Лондон обнародовал фотоснимки подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии следствия, ими являются граждане России - Александр Петров и Руслан Боширов. Кроме того, были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, по которым следователи отследили перемещения подозреваемых.