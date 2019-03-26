26.03.2019, 18:19
С 2021 года Европа откажется от сезонного времени
ИА «Ореанда-Новости» Европейский парламент принял законопроект об отмене сезонного перевода часов с 2021 года. За него проголосовали 410 депутатов, против — 192 при 52 воздержавшихся. Новый закон будет вынесен на обсуждение министров транспорта государств — членов Евросоюза.
В соответствии с документом, странам ЕС предстоит решить, какое время принять — зимнее или летнее.По итогам прошлогоднего голосования в Интернете около 84 % жителей Евросоюза высказались за отмену сезонного времени.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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