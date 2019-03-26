ИА «Ореанда-Новости» Европейский парламент принял законопроект об отмене сезонного перевода часов с 2021 года. За него проголосовали 410 депутатов, против — 192 при 52 воздержавшихся. Новый закон будет вынесен на обсуждение министров транспорта государств — членов Евросоюза.

В соответствии с документом, странам ЕС предстоит решить, какое время принять — зимнее или летнее.

По итогам прошлогоднего голосования в Интернете около 84 % жителей Евросоюза высказались за отмену сезонного времени.