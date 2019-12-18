18.12.2019, 13:57
С космодрома Куру был осуществлён запуск ракеты "Союз"
ИА «Ореанда-Новости» В среду во Французской Гвиане с космодрома Куру успешно был произведен запуск ракеты-носителя "Союз-СТ". Ракета должна в ближайшее время вывести на орбиту пять европейских спутников. Об этом рассказал Стефан Исраэль, исполнительный директор компании Arianespace.
Исраэль написал в Twitter о том, что ракета-носитель "Союз" несёт несколько европейских спутников, в том числе спутник CHEOPS.
Arianespace сообщает, что вывод одного спутника уже осуществлен, остальные аппараты от разгонного блока "Фрегат" должны отделиться позже.
Старт "Союза" должен был состояться 17 декабря, но из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты его отменили.
23 запуска ракет "Союз-СТ" уже выполнены с космодрома Куру с октября 2011 года.
Исраэль написал в Twitter о том, что ракета-носитель "Союз" несёт несколько европейских спутников, в том числе спутник CHEOPS.
Arianespace сообщает, что вывод одного спутника уже осуществлен, остальные аппараты от разгонного блока "Фрегат" должны отделиться позже.
Старт "Союза" должен был состояться 17 декабря, но из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты его отменили.
23 запуска ракет "Союз-СТ" уже выполнены с космодрома Куру с октября 2011 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии