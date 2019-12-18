Исраэль написал в Twitter о том, что ракета-носитель "Союз" несёт несколько европейских спутников, в том числе спутник CHEOPS.Старт "Союза" должен был состояться 17 декабря, но из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты его отменили.23 запуска ракет "Союз-СТ" уже выполнены с космодрома Куру с октября 2011 года.