Грузинский политик заявляет, что состояние инфраструктуры украинских городов и их внешний вид стали намного хуже, чем в эпоху СССР.Саакашвили сказал, что такое положение дел никогда его так не удручало, как сейчас. Также он заявил об ухудшении ситуации с каждым днём.Грузинский политический деятель также посетовал на терпеливость и покорность граждан Украины.