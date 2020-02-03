ИА «Ореанда-Новости». Михаил Саакашвили, ранее работавший на должностях президента Грузии и губернатора Одесской области, во время беседы с журналистами телеканала "112 Украина" сравнил уровень жизни на Украине и в Советском Союзе. 

Грузинский политик заявляет, что состояние инфраструктуры украинских городов и их внешний вид стали намного хуже, чем в эпоху СССР. 

Саакашвили сказал, что такое положение дел никогда его так не удручало, как сейчас. Также он заявил об ухудшении ситуации с каждым днём. 

Поднимая вопрос транспортных проблем Киева политик отметил, что власть не работает над созданием транспортных развязок, а застраивает центральную часть города новыми высотными зданиями. 

Грузинский политический деятель также посетовал на терпеливость и покорность граждан Украины.