03.02.2020, 10:10
Саакашвили оценил уровни жизни на Украине и в СССР
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Саакашвили, ранее работавший на должностях президента Грузии и губернатора Одесской области, во время беседы с журналистами телеканала "112 Украина" сравнил уровень жизни на Украине и в Советском Союзе.
Грузинский политик заявляет, что состояние инфраструктуры украинских городов и их внешний вид стали намного хуже, чем в эпоху СССР.
Саакашвили сказал, что такое положение дел никогда его так не удручало, как сейчас. Также он заявил об ухудшении ситуации с каждым днём.
Поднимая вопрос транспортных проблем Киева политик отметил, что власть не работает над созданием транспортных развязок, а застраивает центральную часть города новыми высотными зданиями.
Грузинский политический деятель также посетовал на терпеливость и покорность граждан Украины.
Грузинский политик заявляет, что состояние инфраструктуры украинских городов и их внешний вид стали намного хуже, чем в эпоху СССР.
Саакашвили сказал, что такое положение дел никогда его так не удручало, как сейчас. Также он заявил об ухудшении ситуации с каждым днём.
Поднимая вопрос транспортных проблем Киева политик отметил, что власть не работает над созданием транспортных развязок, а застраивает центральную часть города новыми высотными зданиями.
Грузинский политический деятель также посетовал на терпеливость и покорность граждан Украины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии