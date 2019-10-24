ИА «Ореанда-Новости». Уйгурский экономист Ильхам Тохти получил в этом году Сахаровскую премию Европарламента, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Тохти долгое время боролся за права уйгуров в Китае. В 2014 году его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. Глава Европарламента заявил, что этой премией они призывают китайские власти освободить Тохти и уважать права меньшинств в Китае.



Премия составляет 50 тысяч евро. В прошлом году её лауреатом был украинский режиссёр Олег Сенцов.