самолёт-разведчик

Милденхолл

России

беспилотников

российско-литовской

тыс

В материале PlaneRadar сообщается, что судно ВВС США вылетело с английского военного аэродрома. Самолёт радиоэлектронной разведки имеет бортовой номер 64-14846, разведка проводилась в воздушном пространстве Польши, недалеко от Калининградской области.Как отмечается в сообщении РИА Новости, в этом году российские военные фиксируют повышенную активность зарубежных ВВС вблизи границ России.Во всех случаях, истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват и сопровождали незваных гостей.На прошлой неделе разведчик ВВС США пролетал в районе черноморского побережья - у берегов Крыма, Краснодарского края и Абхазии. Ранее, подобный облет был совершен уграницы. Тогда разведку осуществлял беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он летел по маршруту от Калининградской области, а затем он был замечен у границ Псковской и Ленинградской областей.