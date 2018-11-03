03.11.2018, 17:28
Самолёт ВВС США был замечен сегодня у границ Калининградской области
ИА «Ореанда-Новости» Стратегический самолёт-разведчик RC-135V проводил разведку не нарушая воздушное пространство.
В материале PlaneRadar сообщается, что судно ВВС США вылетело с английского военного аэродрома Милденхолл. Самолёт радиоэлектронной разведки имеет бортовой номер 64-14846, разведка проводилась в воздушном пространстве Польши, недалеко от Калининградской области.
Как отмечается в сообщении РИА Новости, в этом году российские военные фиксируют повышенную активность зарубежных ВВС вблизи границ России. По подсчетам Министерства обороны, всего за последние семь дней 17 летательных средств США и других стран блока НАТО были замечены у границ России. Во всех случаях, истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват и сопровождали незваных гостей. Пересечений воздушных границ России не было допущено. Вместе с тем, современный уровень радиолокационных возможностей самолётов и беспилотников позволяет вести разведку не нарушая воздушных границ.
На прошлой неделе разведчик ВВС США пролетал в районе черноморского побережья - у берегов Крыма, Краснодарского края и Абхазии. Ранее, подобный облет был совершен у российско-литовской границы. Тогда разведку осуществлял беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он летел по маршруту от Калининградской области, а затем он был замечен у границ Псковской и Ленинградской областей.
Самолёт RC-135V - большой разведывательный самолёт, разработанный компанией Boeing совместно с General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems и L3 Technologies. Впервые был заказан Военно-воздушными силами США в 1962 году в качестве замены устаревшего Boeing RB-50 Superfortress. Имеет длину 43 метра при размахе крыльев в 40 метров. Максимальная высота полета - 15 тыс метров, при максимальной скорости в 933 км/ч. Оснащается радиоэлектронным оборудованием для ведения разведывательной деятельности. Самолёты этой модели принимали участие в большинстве крупных военных конфликтов ВС США с 60-х годов: их использовали во Вьетнамской войне, при вторжении в Панаму, операции в Гренаде и Ираке. Состоит на вооружении и в составе Королевских ВВС Великобритании.
В материале PlaneRadar сообщается, что судно ВВС США вылетело с английского военного аэродрома Милденхолл. Самолёт радиоэлектронной разведки имеет бортовой номер 64-14846, разведка проводилась в воздушном пространстве Польши, недалеко от Калининградской области.
Как отмечается в сообщении РИА Новости, в этом году российские военные фиксируют повышенную активность зарубежных ВВС вблизи границ России. По подсчетам Министерства обороны, всего за последние семь дней 17 летательных средств США и других стран блока НАТО были замечены у границ России. Во всех случаях, истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват и сопровождали незваных гостей. Пересечений воздушных границ России не было допущено. Вместе с тем, современный уровень радиолокационных возможностей самолётов и беспилотников позволяет вести разведку не нарушая воздушных границ.
На прошлой неделе разведчик ВВС США пролетал в районе черноморского побережья - у берегов Крыма, Краснодарского края и Абхазии. Ранее, подобный облет был совершен у российско-литовской границы. Тогда разведку осуществлял беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он летел по маршруту от Калининградской области, а затем он был замечен у границ Псковской и Ленинградской областей.
Самолёт RC-135V - большой разведывательный самолёт, разработанный компанией Boeing совместно с General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems и L3 Technologies. Впервые был заказан Военно-воздушными силами США в 1962 году в качестве замены устаревшего Boeing RB-50 Superfortress. Имеет длину 43 метра при размахе крыльев в 40 метров. Максимальная высота полета - 15 тыс метров, при максимальной скорости в 933 км/ч. Оснащается радиоэлектронным оборудованием для ведения разведывательной деятельности. Самолёты этой модели принимали участие в большинстве крупных военных конфликтов ВС США с 60-х годов: их использовали во Вьетнамской войне, при вторжении в Панаму, операции в Гренаде и Ираке. Состоит на вооружении и в составе Королевских ВВС Великобритании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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