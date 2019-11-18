18.11.2019, 23:13
Samsung планирует частично передать производство смартфонов на аутсорс
ИА «Ореанда-Новости». Производитель Samsung планирует частично передать производство смартфонов на аутсорс. Это мера является вынужденной, так как конкуренты Xiaomi и Huawei продают аналогичную продукцию дешевле.
В ближайшее время Samsung хочет передать на производство по ODM-контракту пятую часть выпускаемой продукции. С 2018 года компания уже начала работать по ODM-контракту на производстве моделей Galaxy A6.
В следующем году производителей смартфонов планирует поставить около 300 миллионов смартфонов, причём около 60 миллионов продукции будет изготовлено китайскими компаниями, включая Wingtech. У организации Samsung планах по ODM-контракту изготавливать бюджетные смартфоны.
В ближайшее время Samsung хочет передать на производство по ODM-контракту пятую часть выпускаемой продукции. С 2018 года компания уже начала работать по ODM-контракту на производстве моделей Galaxy A6.
В следующем году производителей смартфонов планирует поставить около 300 миллионов смартфонов, причём около 60 миллионов продукции будет изготовлено китайскими компаниями, включая Wingtech. У организации Samsung планах по ODM-контракту изготавливать бюджетные смартфоны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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