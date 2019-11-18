В ближайшее время Samsung хочет передать на производство по ODM-контракту пятую часть выпускаемой продукции. С 2018 года компания уже начала работать по ODM-контракту на производстве моделейВ следующем году производителей смартфонов планирует поставить около 300 миллионов смартфонов, причём около. У организации Samsung планах по ODM-контракту изготавливать бюджетные смартфоны.