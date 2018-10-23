ИА «Ореанда-Новости». 23 октября, во вторник, самый длинный морской мост протяжённостью 55 километров был официально открыт на юге Китая. Об этом сообщили на Центральном телевидении КНР. Данный морской гигант связывает такие населённые пункты, как Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.

Открывали мост в Чжухае. В открытии участие принимали самые высокопоставленные чины страны: председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, секретаря парткома провинции Гуандун Ли Си. Также пришло порядка 700 гостей.

Данное морское строение позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трёх часов всего до 30 минут. Движение по мосту будет свободным, открывается оно уже в среду, 24 октября. По подсчётам властей, ежедневно мост будут проезжать более 29 тысяч всевозможных транспортных средств, они будут провозить более 120 тысяч пассажиров, это будет способствовать туризму в Гонконге и Макао.

Грузовые поездки также будут доступны, что станет большим шагом в поддержании экономической интеграции и развитию трёх важнейших городов экономической зоны дельты Жемчужной реки.

В скором времени пустят круглосуточные автобусы, они будут курсировать между тремя городами с периодичностью раз в пять минут в самые загруженные часы, в обычное время интервал между рейсами составит 10-15 минут, раз в 15-30 минут – по ночам. Помимо этого, ряд автобусных компаний Гонконга и Макао будут предоставлять сервисы перевозок из нескольких точек в самих городах.

Конструкция моста весьма сложна с инженерной точки зрения, так как состоит из нескольких частей надводного моста общей протяженностью 22,9 километра, подводного тоннеля (длина его 6,7 километра), нескольких искусственных островов, а также специальных пограничных КПП. Посты необходимы, так как между материковым Китаем, Гонконгом и Макао обязателен пограничный контроль.

Весит конструкция свыше 400 тысяч тонн, срок годности оценили в 120 лет, ожидается, что он будет выдерживать сильнейшие тайфуны со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясения магнитудой 8 баллов.

Сам мост высокий, у него крупные пролёты, так как этот район является одним из самых судоходных в Китае.