ИА «Ореанда-Новости». Наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом было сделано заявление о том, что Эр-Рияд не будет платить Соединённым Штатам Америки взамен на свою безопасность.



Этим заявление о прокомментировал недавнее требование главы Белого дома Дональда Трампа к Эр-Рияду.



Этим заявление о прокомментировал недавнее требование главы Белого дома Дональда Трампа к Эр-Рияду.

Во вторник, 2 октября, американский лидер в ходе выступления перед сторонниками в Миссисипи отметил, что саудовский принц не продержался бы и двух недель без защиты Соединённых Штатов, поэтому ему следует платить за эти услуги.



Также Дональд Трамп заявил о необходимости остальных государств возмещать затраты на присутствие американских военнослужащих на их территории.





Саудовский принц заявил, что всё оружие, которое ими было получено от американской стороны, они оплачивали, оно не доставалось им бесплатно. Он указал на то, что с начала установления отношений между Королевством Саудовской Аравии и Соединёнными Штатами Америки Эр-Рияд всё покупает за деньги.





По словам Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда, в 2016 году Саудовской Аравией проводилась политика покупки оружия у других государств, но с тех пор, как к власти пришёл Дональд Трамп, королевством было принято решение оснастить армию американским вооружением ещё на десять лет, закупив шестьдесят процентов в Соединённых Штатах, а сорок процентов сделав на территории королевства с использованием американских технологий. Эр-Рияд намерен на это потратить четыреста миллиардов долларов.



Наследный принц Королевства Саудовской Аравии отметил, что в эти договорённости было включено производство части вооружений в королевство, “благодаря чему будут созданы рабочие места в обоих государствах”. Мухаммед бин Салман Аль Сауд подчеркнул, что отличная торговля и прибыль для двух сторон могут оказать положительное влияние на экономический рост, а также помочь “укрепить нашу безопасность”.





Саудовский принц также отметил, что ему нравится работать с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. По его словам, “любой друг может говорить хорошие вещи и плохие вещи”.





