Вместе с вышедшими ограничениями МВД запускает визовый режим, с помощью которого туристы из 49 стран смогут посетить самую недоступную страну на мировой арене.





Среди нарушений перечислены: фотографирование, съёмка на камеру, воспроизведение музыки во время молитвы, прыжки в очереди, плевки, нескромная одежда и публичные проявления любви. Сумма выплат за несоблюдение правил варьируется от 13 до 1600 долларов.





Правительство поддерживает новые реформы и утверждает, что, в первую очередь, они введены для туристов. По их мнению, приезжие должны быть осведомлены о законе и должны неукоснительно его соблюдать.