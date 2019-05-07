ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что могла бы принести пользу избранному президенту Украины Владимиру.

В эфире телеканала «112 Украина» она заявила, что могла бы занять пост министра обороны или главы МИД Украины. При этом она сказала, что уже общалась с людьми Зеленского, но не с ним самим.

В марте 2018 года Савченко по подозрению Генеральной прокуратуры Украины была арестована, как полагает Генпрокуратура, она готовила теракты в здании парламента и правительственном квартале. Савченко может грозить от пяти лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. Однако затем она была освобождена из-под стражи из-за того, что суд не успел продлить арест.