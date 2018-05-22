ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк решился отдать дочерний филиал в Турции компании из ОАЭ. Сейчас пакет акций обойдется Эмиратам в 3,2 млрд долларов США. Отмечается, что акции подешевели, ранее на рынке их оценили в Denizbank на сумму в 5,5 млрд долларов.

Покупателем станет Denizbank A.S. из ОАЭ, которому после завершения сделки будет принадлежать 99,85 процентов акций Сбербанка на данный филиал. О предстоящей сделке рассказала сама пресс-служба российского госбанка.

При этом Сбербанк полностью лишится акций на «дочку». Стоимость которой на данный курс оценивается в 14,609 млрд турецких лир, что составляет 3, 180 млрд долларов. Чтобы покупка окончательно состоялась, ее должны одобрить как в России, так и регуляторы в Турции и Эмиратах, и даже в других странах, где есть филиалы Denizbank.

Сбербанк объясняет свое решение тем, что после введения санкций со стороны Америки против Сбербанка, на турецком рынке сформировалась весьма плотная конкуренция. А учитывая акции, соперничать с ней и иметь стабильный результат и доход не представляется возможным. Продажа филиала, в свою очередь, связано в изменением стратегического курса в международном развитии Сбербанка. Об этом сообщал президент компании Герман Греф.

Что касается Denizbank — он является пятым по величине банком в Турции, активы которого исчисляются в 169,4 млрд турецких лир (это приблизительно 37 млрд долларов США).



Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость «дочки» ​Denizbank моет переваливать за 5,5 млрд долларов. Однако по факту продать удалось намного дешевле. Напомним, что Сбербанк вел переговоры с компанией Emirated NBD с первого месяца этого года.

Напомним, ранее Denizbank госбанк выкупил у франко-бельгийской группы в 2012 году за 6,469 млрд лир, по тому курсу это составило 3,5 млрд долларов.