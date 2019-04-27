ИА «Ореанда-Новости» Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что хакеры стали в два раза чаще нападать на системы банка — так, в I квартале сотрудники кредитного учреждения зарегистрировали более 40 крупных атак. Но, несмотря на это, банк не видит рисков для работы, так как во время атак работа систем не приостанавливалась, все они были отражены.

Он также отметил, что увеличилось не только число атак, но и их продолжительность. Они могут длиться полчаса.

Кузнецов также отметил, что такие крупные организации, как его, хорошо защищены от хакеров. А вот небольшие наоборот находятся в зоне риска и могут столкнуться с серьёзными проблемами.