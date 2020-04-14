ИА «Ореанда-Новости». Служба безопасности Украины сообщила о задержании своего сотрудника по подозрению в государственной измене. Ведомство утверждает в Facebook, что задержанный генерал-майор действовал в интересах Москвы.

СБУ сообщила, что генерал-майор Валерий Шайтанов был задержан сегодня, 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. По данным СБУ, задержанный якобы действовал в интересах российских спецслужб. В частности, его подозревают в планировании убийства Адама Осмаева.

В СБУ заверили, что обладают неоспоримыми доказательствами связи Шайтанова с спецслужбами России. В ведомстве уточняют, что он планировал проведение террористических актов на территории Украины по заданию Службы ФСБ.

Шайтанову будет предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Теракт» УК Украины.