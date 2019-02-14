ИА «Ореанда-Новости». США намереваются усилить дипломатическое, политическое и экономическое давление на Россию, отвечая на её «вмешательство в демократию за рубежом», пагубное влияние на территории Сирии и «агрессию» в отношении Украины. Соответствующий законопроект был подготовлен вечером в среду, 13 февраля, сообщают «Ведомости».

Аналогичный законопроект могли рассмотреть в августе 2018 года, но к ноябрю авторам пришлось признать, что его не успеют принять до конца года. Кроме того, Белый дом не выказал интереса к введению антироссийских санкций. После инцидента в Керченском проливе Дональд Трамп отменил встречу на саммите G20 с Владимиром Путиным, но сенаторы, тем не менее, отмечают беспомощность Трампа «перед лицом кремлёвской агрессии».

Законопроект предлагает ввести «жесточайшие» санкции из всех, что предлагались до этого. Комитет по внешней политике указывает на следующие основные требования документа.

Вводятся ограничения как ответ на «вмешательство» в деятельность зарубежных демократических институтов: против поддерживающих эти действия российских банков, в отношении киберотрасли, госдолга, а также олигархов, политических деятелей, членов их семей, иных лиц, прямо или косвенно поддерживающих «незаконную деятельность» российского президента. Предлагается и подготовить специальные доклады об активах и благосостоянии Владимира Путина.

В качестве ответа на «агрессию на Украине» сенаторы заявляют о необходимости введения ограничений, касающихся 24 агентов ФСБ, принимавших участие в задержании 24 украинских моряков в ходе керченского инцидента. Если Россия нарушит свободу передвижения в этой зоне или где-либо ещё - в отношении российской судостроительной отрасли. Далее, вводятся санкции в отношении энергетических проектов, если они находятся за пределами страны, и поддержки разработки нефтяных месторождений внутри страны.

В законопроекте предлагается создать центры, в которых можно будет бороться с гибридными и киберугрозами. Например, особый Фонд противодействия российскому влиянию призван помогать странам Европы в случае вмешательства Кремля.

Далее, сенаторы намерены остановить попытки РФ помешать международным расследованиям химатак, «наказать» правительство за то, что оно не останавливает производство и применение химоружия. Более того, если закон будет принят, Госдеп будет анализировать критерии, по которым Россия может быть признана спонсором терроризма.