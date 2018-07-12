



ИА «Ореанда-Новости» . 11 июля в Чёрном море стартовала активная часть международных военных учений, в которых принимают участие вооружённые силы из 19 стран мира. В число государств, задействованных в учебной операции, вошли: США, Украина, Молдова, Болгария, Великобритания, Италия, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Литва, Норвегия, Румыния, Польша, Турция и Швеция. Учения начались в Чёрном море в районе Одессы. Всего в данной операции, по сообщениям СМИ, примут участие более 2 тысяч военнослужащих.

Внимание политологов и военных экспертов на этих учениях приковано к взаимодействию американских и украинских военнослужащих. По сообщениям из Киева, особенностью нынешнего учебного военно-морского мероприятия является управление совместными операциями с борта американского корабля «Маунт Уитни». Источники сообщили, что корабли Болгарии, США, Турции и Украины вышли из гавани в Одессе, чтобы прибыть в назначенный район для исполнения учебных тактических задач. Также из заявлений украинских военных следует, что по сценарию учений корабли выполнят упражнения по огневой и тактической подготовке. В ходе тренировок военнослужащие проведут артиллерийские стрельбы, корабли покажут себя в условиях морского боя, а морской десант высадится на необорудованное побережье. Военным предстоит обнаружить подводную лодку военно-морских сил Турции. Всего в активной части учений «Sea Breeze-2018» будет задействовано 29 кораблей, катеров, судов и 1 подводная лодка. Авиация будет представлена 25 самолетами и вертолетами. Манёвры в Чёрном море продолжатся до 13 июля, а затем участники активной фазы учений вернутся в Одессу. Ранее стало сообщалось, что все мероприятия в рамках учений продлятся до 21 июля этого года.





Согласно данным украинских СМИ, целью «Sea Breeze-2018» является разработка плана морской операции по обеспечению безопасности в кризисном регионе. Представители стран-участниц учений отметили, что продемонстрируют готовность встать на защиту мира и ценностей цивилизованного человечества. Игорь Воронченко, вице-адмирал ВМС Украины, подчеркнул, что данные учения - это ответ спонсорам так называемых «гибридных войн».



Эксперты утверждают, что международные военно-морские учения 2018 года связаны с технической разведкой, направленной на сбор информации о военной мощности России в Крыму.