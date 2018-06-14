ОРЕАНДА-НОВОСТИ. У каждой страны есть свой уникальный флаг. Он висит, как правило, у дипломатических посольств и государственных учреждений, развивается над военными и гражданскими объектами. Флаг — это некий символ, знамя того или иного государства. И как это водиться, каждое знамя было когда-то основано.

Американский флаг был создан в 14 июня. Граждане Америки празднуют этот день очень пышно, поскольку он пользуется большим почётом. По важности он даже не уступает дню независимости. Этот праздник носит название День флага. В это время все города США превращаются в одно звездное полотно, из-за ярко-выраженного патриотизма янки. Это поистине прибыльный день для продавцов материй. Самый большой всплеск продаж пришёлся на 2001 год, из-за всем известных печальных событий.

Известный всеми нами флаг был признан флагом США ещё в 1777 году по решению Континентального Конгресса. Данное событие произошло в начале войны с Британией за независимость. Идея же праздновать данное событие ежегодно возникла ещё в далёком 1885 году, по свидетельству некоторых источников. Тогда один простой школьный учитель Б. Дж. Сигранд впервые смог организовать этот праздник для учащихся школы Висконсина (Фредония). На тот момент флагу уже исполнилось 108 лет. Впрочем, на тот момент праздник назвали «Годовщиной официального утверждения Звезд и Полос» и только в последующие годы, видимо устав от слишком длинного названия, стали употребляться такие названия как «День Рождение флага» или просто «День флага».

Однако основное распространение этот день получил в 1889 году, когда уже другой учитель Джордж Балч, преподававший в начинающих классах Нью Йорка, смог организовать торжественную церемонию для своих учеников на 14 июня. Его идея столь понравилась окружающим, что она даже дошла до администрации штата, которая и приняла постановление о официальном статусе праздника. После этого «День флага» стали отмечать всё больше штатов и людей.

Окончательно государственным он стал при руководстве Вильсона, который в 1916 году провозгласил этот день праздником.