На данный момент следователи составляют, после чего будет озвучена сумма ущерба. Злоумышленники успели скрыться с места преступления. Местные средства массовой информации предполагают, что могла быть похищена часть античных украшений и художественные ценности, произведённые после Второй мировой войны.«Зелёный свод» располагается на месте бывшей княжеской сокровищницы династии Веттинов в Дрездене.



