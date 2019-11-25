25.11.2019, 21:51
Сегодня была ограблена сокровищница «Зелёный свод» в Дрездене
ИА «Ореанда-Новости». В ночь с воскресенье на понедельник была ограблена сокровищница «Зелёный свод» в Дрездене, сообщает издательство «Российская газета».
На данный момент следователи составляют списки похищенных исторических ценностей, после чего будет озвучена сумма ущерба. Злоумышленники успели скрыться с места преступления. Местные средства массовой информации предполагают, что могла быть похищена часть античных украшений и художественные ценности, произведённые после Второй мировой войны.
«Зелёный свод» располагается на месте бывшей княжеской сокровищницы династии Веттинов в Дрездене. В исторических залах располагается около 4 тысяч уникальных произведений искусств, в том числе и шедевры ювелирного дела.
На данный момент следователи составляют списки похищенных исторических ценностей, после чего будет озвучена сумма ущерба. Злоумышленники успели скрыться с места преступления. Местные средства массовой информации предполагают, что могла быть похищена часть античных украшений и художественные ценности, произведённые после Второй мировой войны.
«Зелёный свод» располагается на месте бывшей княжеской сокровищницы династии Веттинов в Дрездене. В исторических залах располагается около 4 тысяч уникальных произведений искусств, в том числе и шедевры ювелирного дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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