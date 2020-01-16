



Эти обвинительные статьи были также ранее вручены лидеру республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчу Макконнеллу. По словам сенатора Соединённых Штатов Америки Макконнелла, первое заседание состоится в следующий вторник, 21 января. Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей - стороны обвинения. Контролировать процесс разбирательства в отношении импичмента Дональда Трампа будет глава Верховного суда США.