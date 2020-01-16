ИА «Ореанда-Новости». Сенат США начал рассмотрение дела в отношении импичмента Трампа. Сегодня, 16 января, примерно в 12-00 по местному времени или 20-00 по МСК были представлены две статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в отношении злоупотребления властью и создания препятствий расследованию.

Эти обвинительные статьи были также ранее вручены лидеру республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчу Макконнеллу. По словам сенатора Соединённых Штатов Америки Макконнелла, первое заседание состоится в следующий вторник, 21 января. Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей - стороны обвинения. Контролировать процесс разбирательства в отношении импичмента Дональда Трампа будет глава Верховного суда США.

 Стоит отметить, что для процедуры отстранения президента от должности необходимо получить поддержку двух третей сенаторов.