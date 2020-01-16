16.01.2020, 22:54
Сенат США начал рассмотрение дела в отношении импичмента Трампа
ИА «Ореанда-Новости». Сенат США начал рассмотрение дела в отношении импичмента Трампа. Сегодня, 16 января, примерно в 12-00 по местному времени или 20-00 по МСК были представлены две статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в отношении злоупотребления властью и создания препятствий расследованию.
Эти обвинительные статьи были также ранее вручены лидеру республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчу Макконнеллу. По словам сенатора Соединённых Штатов Америки Макконнелла, первое заседание состоится в следующий вторник, 21 января. Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей - стороны обвинения. Контролировать процесс разбирательства в отношении импичмента Дональда Трампа будет глава Верховного суда США.
Стоит отметить, что для процедуры отстранения президента от должности необходимо получить поддержку двух третей сенаторов.
Эти обвинительные статьи были также ранее вручены лидеру республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчу Макконнеллу. По словам сенатора Соединённых Штатов Америки Макконнелла, первое заседание состоится в следующий вторник, 21 января. Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей - стороны обвинения. Контролировать процесс разбирательства в отношении импичмента Дональда Трампа будет глава Верховного суда США.
Стоит отметить, что для процедуры отстранения президента от должности необходимо получить поддержку двух третей сенаторов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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